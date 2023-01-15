Французскому дашнаку запрещен въезд в Армению

Власти Армении без объяснений объявили persona non grata председателя молодежного союза АРФ Дашнакцутюн («Новое поколение Дашнакцутюн») во Франции Нжде Каракаворяна. Об этом сообщает молодежный союз АРФД в Армении.

«Члены молодежных организаций АРФД обычно прибывают на родину для патриотических волонтерских программ и работ. В этот раз товарищ Нжде должен был прибыть для участия во всемирном молодежном конгрессе АРФД, который состоится 6-10 февраля в Сюнике, и где молодежь АРФД со всего мира совместно будет планировать предстоящую деятельность», - говорится в заявлении.

Напомним, несколько месяцев назад persona non grata в Армении были признаны двое международных руководителей АРФ Дашнакцутюн (Мурад Папазян и Масис Абрамян), а также член молодежного союза АРФД в Нидерландах «Гарегин Нжде» Сюне Абрамян.