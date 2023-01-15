Арабский телеканал о причастности США к взрывам в Иране

В ударе дронами по Ирану могли участвовать военные США, пытавшиеся уничтожить склад баллистических ракет, сообщил Al Arabya в Twitter со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, правительству Ирана были переданы сообщения, что производство баллистических ракет допущено не будет.

Телеканал Al Hadath передает, что за атакой могут стоять ВВС США и «еще одной страны». В своем твиттер-аккаунте канал указал, что этой страной не является Израиль. Однако позднее Al Hadath написал, что к определенным ударам по иранским объектам может быть причастен Израиль.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на западные источники, в том числе в разведке, пишет, что, несмотря на заявления Тегерана, удар в Исфахане нанесен «с огромным успехом». Произошло четыре взрыва на объекте, разрабатывающем передовое оружие, и ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши», о котором заявляют власти Исламской Республики, утверждает издание.