Египет хочет подружить Азербайджан и Армению

Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между этими странами, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатряном.

«В ходе беседы с вами я отметил, что у нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы», - сказал ас-Сиси Хачатряну.