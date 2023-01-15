Акар: Мы работаем с нашими азербайджанскими братьями

Турция продолжает работать день и ночь, чтобы вместе со своими азербайджанскими братьями способствовать региональному и глобальному миру, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Для защиты наших границ и осуществления борьбы с терроризмом мы продолжаем свою работу день и ночь, чтобы способствовать региональному и глобальному миру с нашими тысячами солдат в 19 различных частях мира. Наша единственная цель - террористы», - сказал Акар.

Как отметил министр обороны Турции, «борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист».