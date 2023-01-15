Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о сожжении Корана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, которую устроил лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в Стокгольме.

Дипломат напомнила, как глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил связь с Россией подобной акции.

В частности, он заявил, что в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с РФ в окружении датского политика.

«Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана - это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?», - поинтересовалась дипломат.