В Армении сомневаются в введении США санкций против Азербайджана

Америка никогда не применит санкции против Баку, потому что Азербайджан для США не менее важная страна, чем Армения, если не более важная, заявил армянский эксперт Сурен Саркисян.

«Не забывайте заявление госминистра о том, что в случае военного конфликта между Ираном и Азербайджаном США поддержат Баку. То есть Азербайджан рассматривается в качестве одного из лучших способов вовлечения Ирана в военные действия. Это всего лишь один из компонентов большой игры. Так что они не будут применять санкции против Азербайджана», - сказал Саркисян.