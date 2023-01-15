Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:39

В последнее время по вполне понятным причинам особое значение обрела новая для постсоветского пространства тема – оказание помощи России в обходе международных санкций. Тема, надо сказать, новая и неизведанная хотя бы потому, что ни одна из стран бывшего СССР до сих пор не находилась под санкциями и, соответственно, опыта изобретения хитроумных схем не имеет.

Про Астану – либо хорошо, либо ничего Теперь же эта реальность пришла в наши края и принесла немало противоречивых сложностей. Обход санкций, наложенных на Россию могущественным коллективным Западом, – дело настолько же сложное и опасное, насколько привлекательное и выгодное. Ибо объект, ставший жертвой крупномасштабных международных ограничений, готов проявить особую щедрость. И проявляет. Риск, конечно, велик, но и соблазн такой, что устоять трудно. Ведь прибыль она, как говорится, здесь и сейчас, а ответственность – это завтра-послезавтра, а может и вовсе пронесет. Судя по статистике, в тройку стран бывшего СССР, лидирующую в деле обхода Россией международных санкций, входят Казахстан, Армения и Грузия. Про Казахстан, естественно, говорят мало. Никто не хочет ссориться с крупным добытчиком так нужных Европе углеводородов, а потому с Астаной разговаривают аккуратно и уж точно не разбрасываются обвинениями. Евросоюзу сегодня как никогда раньше нужны каспийские энергоносители, казахская часть которых пока в значительной степени контролируется основным транзитером – Россией. Словом, на данном историческом этапе задача международного сообщества сводится к тому, чтобы как можно скорее пустить казахские нефть и газ через южнокавказские маршруты. Так что про Астану в Европе говорят как про покойника – либо хорошо, либо ничего. Об Армении и Грузии тоже ни слова По поводу Армении тоже особо никто не возмущается. Даже несмотря на то, что Ереван постепенно начинает понимать, что Россия не рвется помогать ему в Карабахе, но тем не менее рвать союзнические отношения с Москвой тоже не стремится. Словом, зарабатывает по мелкому под понимающим прищуром армянской диаспоры. Остается Грузия – еще совсем недавно надежный партнер Запада, успевшая также побыть в свое время главным врагом России. Как она докатилась до такой жизни, уму непостижимо!

В то же время следует учесть нестандартность ситуации. О том, что Грузия помогает России уйти от санкций, говорят и пишут все кому не лень – грузинская оппозиция, местные НПО, влиятельные западные СМИ, европейские и американские политики, депутаты Европарламента… Но вот что примечательно. Все они, не жалея слов, выдвигают обвинения, как правило, в персональном формате. Такой-то депутат Европарламента выразил возмущение тем, что Грузия помогает Путину в обходе санкций, The New York Times пишет об этом в статье, посвященной санкциям против России, Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN сделала обтекаемое и очень общее заявление, которое при желании можно интерпретировать как признание факта нарушения Грузией международного санкционного режима. Но на административно-организационном уровне Запад молчит. Ни одна крупная западная политическая структура, ни один серьезный международный институт ни словом не обмолвились о Грузии… Есть намеки, есть предположения, есть признание того, что существует «повышенный риск», тут, как говорится, слов не жалеют. Но ни одна более или менее ответственная международная структура ни разу четко, ясно и однозначно не сказала, что Грузия нарушает международный санкционный режим. Почему? Нет доказательств? Не можете дать однозначный ответ, обходит Грузия санкции или уважает их? Попробую внести ясность в эту щекотливую тему.

Автомобили поплыли из Грузии в Россию В 2022 году экспорт из Грузии в Россию заметно вырос. Что странно, вырос он также и в Армению. А что это мы вдруг начали продавать армянам? Что за товар у нас такой, что он пользуется гигантским спросом в соседней стране? Как выясняется, речь идет о классическом реэкспорте. Определенная часть товара поступает в Армению, а потом через Грузию доставляется в Россию. Формально как товар из Армении. Рост экспорта в Россию из Грузии связан с взрывным ростом реэкспорта автомобилей. Если всего год назад Россия с ее драконовскими таможенными тарифами была наглухо закрыта для грузинских экспортеров, то фактическое уничтожение автопрома в России кардинально изменило ситуацию как в РФ, так и в Грузии. Автомобили из Грузии, которые раньше фактически шли только в Азербайджан, теперь активно поплыли в Россию, что и стало одной из причин роста экспорта. И вот тут мы приходим к более или менее вероятному варианту ответа на вопрос: «Ну, так нарушает Грузия режим санкций или нет?» И хотя на примере автомобилей невозможно увидеть, едут ли в Россию, к примеру, чипы, понять суть процесса можно. Так вот Грузия и Армения не нарушают режим санкций, они лишь наполняют потребительский рынок России разного рода повседневными товарами - начиная «Кока-Колой», которая, например, во Владикавказе теперь уже грузинская, кончая легковыми автомобилями.

Схемы работают на удивление просто: товар завозится в Грузию и как бы для Грузии. Например, в Тбилиси зарегистрировано несколько десятков компаний, считающихся грузинскими, которые якобы для Грузии покупают всяческий ширпотреб, а потом переправляют его либо в Армению, чтобы армяне через Грузию продали его русским, либо сразу в Россию. К этому дуэту присоединяется один из наших главных торговых партнеров – Турция, которая также отправляет всякую всячину в Россию, имея для себя немалую выгоду. Коридор Турция-Грузия-Армения-Грузия-Россия представляет Южному Кавказу хорошие шансы на развитие, но нарушает при этом все нормы человеческого достоинства и морали. Хоть и западло, но законно Однако санкции – они не про мораль, а про финансовую стабильность и сохранение боеспособности вооруженных сил. За готовность поставлять стране-агрессору колу и шмотки никто не будет пересматривать отношение к тому или иному государству. Демонстрировать презрение - это сколько угодно, но пересматривать политику - не будет. И поскольку ни кола, ни смартфоны, ни джинсы, ни мебель, ни автозапчасти санкционным товаром не являются, поставлять их России хоть и западло, но вполне законно. Что касается санкций, обходить которые незаконно, то нисколько не сомневаюсь: будь у наших властей хоть какой-то шанс обойти их за соответствующий куш, то они бы не раздумывая сделали это. Но у государств вроде Грузии, Армении и даже Казахстана нет шансов стать странами-«прокладками» для поставок в Россию санкционных товаров. Ибо санкции в основном касаются поставок технологий, оборудования, сложных станков, полупроводников и прочего добра, которое запросто, как джинсы, на рынке не купишь. Более того, невозможно заявиться на завод по производству микрочипов, скажем, в Тайване и сказать: «Привет, я директор винзавода из Сагареджо, меня зовут Гиви, хочу купить у вас пару сотен чипов, которые применяются при производстве баллистических ракет».