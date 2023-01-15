Грузия, Армения и Казахстан спасают Россию слово публицисту
В последнее время по вполне понятным причинам особое значение обрела новая для постсоветского пространства тема – оказание помощи России в обходе международных санкций. Тема, надо сказать, новая и неизведанная хотя бы потому, что ни одна из стран бывшего СССР до сих пор не находилась под санкциями и, соответственно, опыта изобретения хитроумных схем не имеет.
Про Астану – либо хорошо, либо ничего
Теперь же эта реальность пришла в наши края и принесла немало противоречивых сложностей. Обход санкций, наложенных на Россию могущественным коллективным Западом, – дело настолько же сложное и опасное, насколько привлекательное и выгодное. Ибо объект, ставший жертвой крупномасштабных международных ограничений, готов проявить особую щедрость. И проявляет. Риск, конечно, велик, но и соблазн такой, что устоять трудно. Ведь прибыль она, как говорится, здесь и сейчас, а ответственность – это завтра-послезавтра, а может и вовсе пронесет.
Судя по статистике, в тройку стран бывшего СССР, лидирующую в деле обхода Россией международных санкций, входят Казахстан, Армения и Грузия. Про Казахстан, естественно, говорят мало. Никто не хочет ссориться с крупным добытчиком так нужных Европе углеводородов, а потому с Астаной разговаривают аккуратно и уж точно не разбрасываются обвинениями. Евросоюзу сегодня как никогда раньше нужны каспийские энергоносители, казахская часть которых пока в значительной степени контролируется основным транзитером – Россией. Словом, на данном историческом этапе задача международного сообщества сводится к тому, чтобы как можно скорее пустить казахские нефть и газ через южнокавказские маршруты. Так что про Астану в Европе говорят как про покойника – либо хорошо, либо ничего.
Об Армении и Грузии тоже ни слова
По поводу Армении тоже особо никто не возмущается. Даже несмотря на то, что Ереван постепенно начинает понимать, что Россия не рвется помогать ему в Карабахе, но тем не менее рвать союзнические отношения с Москвой тоже не стремится. Словом, зарабатывает по мелкому под понимающим прищуром армянской диаспоры.
Остается Грузия – еще совсем недавно надежный партнер Запада, успевшая также побыть в свое время главным врагом России. Как она докатилась до такой жизни, уму непостижимо!
В то же время следует учесть нестандартность ситуации. О том, что Грузия помогает России уйти от санкций, говорят и пишут все кому не лень – грузинская оппозиция, местные НПО, влиятельные западные СМИ, европейские и американские политики, депутаты Европарламента…
Но вот что примечательно. Все они, не жалея слов, выдвигают обвинения, как правило, в персональном формате. Такой-то депутат Европарламента выразил возмущение тем, что Грузия помогает Путину в обходе санкций, The New York Times пишет об этом в статье, посвященной санкциям против России, Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN сделала обтекаемое и очень общее заявление, которое при желании можно интерпретировать как признание факта нарушения Грузией международного санкционного режима.
Но на административно-организационном уровне Запад молчит. Ни одна крупная западная политическая структура, ни один серьезный международный институт ни словом не обмолвились о Грузии…
Есть намеки, есть предположения, есть признание того, что существует «повышенный риск», тут, как говорится, слов не жалеют. Но ни одна более или менее ответственная международная структура ни разу четко, ясно и однозначно не сказала, что Грузия нарушает международный санкционный режим.
Почему? Нет доказательств? Не можете дать однозначный ответ, обходит Грузия санкции или уважает их?
Попробую внести ясность в эту щекотливую тему.
Автомобили поплыли из Грузии в Россию
В 2022 году экспорт из Грузии в Россию заметно вырос. Что странно, вырос он также и в Армению. А что это мы вдруг начали продавать армянам? Что за товар у нас такой, что он пользуется гигантским спросом в соседней стране?
Как выясняется, речь идет о классическом реэкспорте. Определенная часть товара поступает в Армению, а потом через Грузию доставляется в Россию. Формально как товар из Армении.
Рост экспорта в Россию из Грузии связан с взрывным ростом реэкспорта автомобилей. Если всего год назад Россия с ее драконовскими таможенными тарифами была наглухо закрыта для грузинских экспортеров, то фактическое уничтожение автопрома в России кардинально изменило ситуацию как в РФ, так и в Грузии. Автомобили из Грузии, которые раньше фактически шли только в Азербайджан, теперь активно поплыли в Россию, что и стало одной из причин роста экспорта.
И вот тут мы приходим к более или менее вероятному варианту ответа на вопрос: «Ну, так нарушает Грузия режим санкций или нет?» И хотя на примере автомобилей невозможно увидеть, едут ли в Россию, к примеру, чипы, понять суть процесса можно.
Так вот Грузия и Армения не нарушают режим санкций, они лишь наполняют потребительский рынок России разного рода повседневными товарами - начиная «Кока-Колой», которая, например, во Владикавказе теперь уже грузинская, кончая легковыми автомобилями.
Схемы работают на удивление просто: товар завозится в Грузию и как бы для Грузии. Например, в Тбилиси зарегистрировано несколько десятков компаний, считающихся грузинскими, которые якобы для Грузии покупают всяческий ширпотреб, а потом переправляют его либо в Армению, чтобы армяне через Грузию продали его русским, либо сразу в Россию.
К этому дуэту присоединяется один из наших главных торговых партнеров – Турция, которая также отправляет всякую всячину в Россию, имея для себя немалую выгоду. Коридор Турция-Грузия-Армения-Грузия-Россия представляет Южному Кавказу хорошие шансы на развитие, но нарушает при этом все нормы человеческого достоинства и морали.
Хоть и западло, но законно
Однако санкции – они не про мораль, а про финансовую стабильность и сохранение боеспособности вооруженных сил. За готовность поставлять стране-агрессору колу и шмотки никто не будет пересматривать отношение к тому или иному государству. Демонстрировать презрение - это сколько угодно, но пересматривать политику - не будет. И поскольку ни кола, ни смартфоны, ни джинсы, ни мебель, ни автозапчасти санкционным товаром не являются, поставлять их России хоть и западло, но вполне законно.
Что касается санкций, обходить которые незаконно, то нисколько не сомневаюсь: будь у наших властей хоть какой-то шанс обойти их за соответствующий куш, то они бы не раздумывая сделали это. Но у государств вроде Грузии, Армении и даже Казахстана нет шансов стать странами-«прокладками» для поставок в Россию санкционных товаров. Ибо санкции в основном касаются поставок технологий, оборудования, сложных станков, полупроводников и прочего добра, которое запросто, как джинсы, на рынке не купишь.
Более того, невозможно заявиться на завод по производству микрочипов, скажем, в Тайване и сказать: «Привет, я директор винзавода из Сагареджо, меня зовут Гиви, хочу купить у вас пару сотен чипов, которые применяются при производстве баллистических ракет».
Любой сложный технологичный товар – это адресная работа. И Гиви тут же спросят, какое оборудование, на что рассчитано, что вы производите и где вообще его завод?
Чтобы осуществлять тайный реэкспорт высоких технологий, надо быть их пользователем. Хотите закупать чипы для ракет и передавать их России? Можно, конечно. Но только в том случае, если вы сами производите такие же ракеты. Купите для себя десять штук, а еще пять - для русских. И все дела.
Помните скандал в 2015 году, когда турбина для ГЭС от «Симменс» оказалась в Крыму? Схема была как раз такая – в Краснодарском крае была строящаяся электростанция, которая использовала такую же турбину. Краснодарцы купили ее якобы для себя, но на самом деле передали ее крымчанам.
Все остальные технологии работают по такой же схеме – куда, зачем, кому и с какой целью? Если к производителю чипов вдруг придет представитель страны, где нет предприятий, сложнее винзаводов, и попросит продать ему полупроводники, которые используются в электронике для танков, вероятность того, что его выпихнут за дверь без лишних разговоров почти 100 процентов.
Так что партия «Грузинская мечта» мне враг, но истина все-таки дороже…