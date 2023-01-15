Замглавы МИД Азербайджана о теракте в посольстве
Утверждение иранской стороны о том, что теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране был совершен на семейно-бытовой почве – абсурд, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Он отметил, что дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена.
Он также заявил, что решение о приостановке деятельности посольства Азербайджана в Иране не распространяется на работу генконсульства в Тебризе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!