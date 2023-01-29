Эрдоган прокомментировал свои отношения с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным честными и уважительными, сообщает телеканал TRT.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», - подчеркнул турецкий лидер.