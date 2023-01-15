Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

«На столе есть все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие», — сказал он.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран все ближе к созданию ядерного оружия. По его словам, соответствующее стремление Тегерана подтверждают данные израильской разведки.

Как отметил министр обороны Израиля, возможное получение Ираном ядерного оружия будет иметь серьезные последствия не только для Ближнего Востока, но и всего мира. По мнению Ганца, это позволит Тегерану обезопасить свои попытки «экспорта терроризма».

До этого в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что запасов урана в Иране может хватить на ядерную бомбу.

В МАГАТЭ также указали на то, что Иран до сих пор не предоставил им объяснений по поводу происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах.