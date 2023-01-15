Запад опасается, что время может играть в пользу России

За решением западных лидеров резко изменить тактику и значительно увеличить военную помощь Киеву могут стоять опасения того, что время будет играть в пользу России, пишет The Wall Street Journal.

По мнению западных политиков, окно возможностей для Украины не бесконечно, а чтобы переломить ход войны, Киеву необходимо предоставить как можно быстрее более мощное оружие, в том числе боевые танки и системы ПВО. Долгое время на Западе надеялись, что после тяжелой зимы, военных потерь и ухудшения экономической ситуации из-за санкций Москва будет стремиться свернуть конфликт и начнет искать возможности для установления мира. Однако этот расчет, похоже, не оправдался: близится первая годовщина начала вторжения России в Украину и Москва, несмотря на понесенные потери и введенные санкции намерена развернуть новое наступление в Украине.

Теперь некоторые западные лидеры полагают, что Кремль, готовый продолжать мобилизацию, может выиграть, придерживаясь тактики длительного военного конфликта. Возможно, в Кремле рассчитывают, что со временем население Европы и США будет все с меньшим энтузиазмом поддерживать усилия правительств по оказанию помощи Украине. К тому же в некоторых странах за это время могут смениться лидеры и правительство.

Как подчеркивает издание, западные политики понимают, что Россия обладает довольно большими ресурсами, чтобы наладить производство оружия без использования западных технологий, а также провести новую волну мобилизации.