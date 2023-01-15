Икрам Нур, автор haqqin.az 09:49

После атак по иранским военным объектам в ночь с субботы на воскресенье в Тегеран прилетел главный региональный переговорщик от США с Ираном - глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Понятно, что визит главы дипломатии Катара готовился еще до того, как военная инфраструктура Ирана подверглась атакам «анонимных беспилотников». Но и совпадения, что Мохаммед Аль Тани прилетел сразу после него, нет никакого. Особенно если учесть, что один из главных американских специалистов по Ирану, директор ЦРУ Уильям Бернс находится сейчас неподалеку – в Израиле.

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан утверждает, что Мохаммед Аль Тани прилетел в Тегеран с сообщением от мировых держав, которые являются участниками ядерной сделки 2015 года. Но высока вероятность того, что тональность этого послания выдержана несколько в ином ключе, чем было раньше. Что-то вроде: «Теперь вы убедились в вашей уязвимости перед нашими военными возможностями? И как теперь диалог вести будем?» Ведь что бы ни утверждали иранские власти по поводу малой эффективности атак, как бы они не старались сместить акцент только на Исфахан, застенчиво умалчивая о том, что были атакованы и другие объекты практически по всей территории страны – ситуация для них выглядит крайне неприятной. А отрицание ущерба – обычная тактика Тегерана. То у них от диверсии только «хозяйственная постройка» разрушена, а потом оказывается, что это был склад с новейшим оборудованием. То «на крыше возник незначительный пожар, который был быстро потушен», а в результате на месяц останавливается оборонное предприятие. Да и не ставили авторы нынешнего налета на Иран перед собой задачи нанесения максимального ущерба, иначе использовали бы другое количество тех же дронов. Их цель заключалась в другом – наглядно продемонстрировать Тегерану несовершенство его системы ПВО как армейской, так и принадлежащей КСИР. И показать иранскому режиму его уязвимость в том случае, если за него возьмутся всерьез.

По сути, это была операция «принуждения к переговорам», поскольку другой язык, язык дипломатии, тегеранские ястребы за 2022 год разучились понимать полностью. И вместо разумного компромисса начали угрожать и наращивать свои возможности по обогащению урана, стремительно двигаясь к красной черте. Более того, они стали намного агрессивнее – как на Ближнем Востоке, так и на Южном Кавказе, уже в открытую угрожая то Ираку, то Азербайджану, не говоря уже о традиционных горячих точках вроде Сирии, Йемена и далее везде. В 2022 году особенно после начала массовых протестов внутри страны Иран окончательно отказался от стремления решать внешние проблемы за столом переговоров. Надеясь, что вопреки всем сложностям и недоговоренностям в российско-иранских отношениях, Москва поможет ему в удовлетворении его военных амбиций. Кроме того, обострилась и внутренняя борьба между условными «голубями» из элит, поддерживающих президента Ибрагима Раиси и условными «ястребами» из КСИР, которые делают ставку на Моджтабу Хаменеи, сына Верховного лидера и его возможного преемника. А всякое подобного рода обострение обязательно требует ужесточения отношения к «внешним врагам».