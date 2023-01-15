В Баку проходит церемония прощания с Орханом Аскеровым, погибшим во время нападения на посольство Азербайджана в Иране. Церемония прощания проходит в доме Аскерова.

Орхан Аскеров будет похоронен на Второй Аллее шехидов. Как сообщили в МИД, похороны состоятся в 12:00.

Напомним, 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате теракта погиб Орхан Аскеров, руководитель охранной службы посольства, двое сотрудников получили ранения. Вчера примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также было доставлено тело Орхана Аскерова.