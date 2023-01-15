Украина о вступлении в Евросоюз

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах вступления Украины в Евросоюз.

«У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры», - заявил Шмыгаль в интервью газете Politico.

Издание указывает, что тема членства Украины в Евросоюзе будет одной из основных на саммите ЕС - Украина, который состоится 3 февраля.

Украинский премьер выразил надежду, что в ходе саммита Киеву удастся достичь «существенного прогресса» по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, о приостановке таможенных пошлин на год и о включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.