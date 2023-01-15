Пентагон о возможной причастности к ударам по Ирану
Никакие вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
Он отказался от каких-либо дополнительных комментариев.
Ранее сообщалось, что в ударе дронами по Ирану могли участвовать военные США, пытавшиеся уничтожить склад баллистических ракет. По словам собеседников телеканала Al Arabiya, правительству Ирана были переданы сообщения, что производство баллистических ракет допущено не будет.