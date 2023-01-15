Примерно за 2 недели до инцидента неизвестный человек отправил сообщение в WhatsApp на мобильный телефон сына Фархада Мамедова. Он представился «Мурадом» и попросил дать ему информацию о сестре девушки, которая в свое время училась в параллельном классе с пострадавшим. Однако сын Мамедова отказал в такой просьбе незнакомцу, попросил его не беспокоить и заблокировал этот номер телефона.

Вечером 27 января «Мурад» снова позвонил сыну нашего сотрудника, на этот раз с другого номера, попросил разблокировать его номер, сказав, что на следующий день приедет в поселок Раманы, чтобы встретиться и поговорить с ним о некоем важном вопросе. В полдень 28 января «Мурад» позвонил сыну Мамедова, сказал, что он рядом со школой №316, и стал настаивать на том, что хочет встретиться с ним, по-дружески поговорить.

Сын Мамедова, ни о чем не подозревая, пришел в указанное место, встретился с «Мурадом». Тот вновь сказал, что ему нужна информация о некоей девушке. После нескольких минут разговора к ним подошли трое молодых людей, которые, как оказалось, находились вблизи, вооруженные ножом. Когда потерпевший попытался уйти, «Мурад» неожиданно выхватил нож и несколько раз ударил того по лицу. Попытки потерпевшего защититься привели к тому, что его повалили на землю и начали избивать. Затем нападавшие скрылись с места происшествия. Они представились членами некой преступной группы, действующей в поселке Бакиханова.

О происшествии незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники 31-го отделения полиции Сураханского района задержали двух членов группы по горячим следам и отпустили их после получения первоначальных показаний. Назначена медицинская экспертиза для определения тяжести ранений пострадавшего. Потерпевший говорит, что целью этих людей было убить его.

Редакция сайта haqqin.az и наш сотрудник Фархад Мамедов лично обращаются к министру внутренних дел генерал-полковнику Вилаяту Эйвазову и генпрокурору Кямрану Алиеву с просьбой взять под особый контроль расследование этого инцидента и обеспечить наказание преступников по всей строгости закона.