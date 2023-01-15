Эрдоган жестко прошелся по Макрону

Эрдоган указал на эксплуатацию Парижем африканских стран и заявил, что Франция «быстро теряет свою репутацию в Африке». Он отметил, что отношения Франции с Мали дошли до полного разрыва, власти Буркина-Фасо дали месяц на вывод из страны французских солдат, подобным образом, вероятно, поступит и Того.

«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства», - сказал глава Турции.

По его словам, Макрон в общении с лидерами других стран «нечестен», тогда как международная политика должна строиться на честности. Без честности нет доверия.

«На данный момент он потерял свою репутацию в парламенте. Он остался только на посту президента. Франция постоянно теряет престиж, она также теряет престиж в международном сообществе», - добавил Эрдоган.