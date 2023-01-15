По данным CENC, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 50 км в незаселенном районе в 105 километрах от города Алаэр и в 141 километре от административного центра уезда Шая.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник в уезде Шая округа Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Северо-Западного Китая, сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

Как сообщили местные власти, подземные толчки ощущались в близлежащих районах. Сообщений о человеческих жертвах и пострадавших, а также о материальном ущербе пока не поступало.

После землетрясения 15 транспортных средств и 70 спасателей пожарно-спасательной службы округа Аксу были отправлены в зону землетрясения. На данный момент команда из 10 человек из пожарно-спасательной службы уезда Шая уже обследует район эпицентра на двух автомобилях.

Работа местных электросетей, добыча нефти и газа, а также ключевые нефтехимические предприятия не пострадали от землетрясения.

*** 10:43

Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в воскресенье в Пакистане. Об этом в понедельник сообщила газета Business Recorder со ссылкой на Национальный центр мониторинга сейсмологической активности.

По его данным, эпицентр землетрясения был «зафиксирован в соседнем Таджикистане на глубине 150 км». Как пишет издание, подземные толчки ощущались в разных регионах Пакистана, в том числе в Исламабаде, Равалпинди и Лахоре.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.