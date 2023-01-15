Акция протеста, организованная азербайджанскими волонтерами и экологами на дороге Лачин - Ханкенди с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешить проведение мониторинга на рудниках Гызылбулаг и Демирли, продолжается уже 50-й день.

Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции.

Утром активисты исполнили государственный гимн Азербайджана.

Участники акции держат в руках плакаты с требованием прекратить незаконную эксплуатацию азербайджанских месторождений и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках: «Азербайджан не дремлет, отстаивает свое богатство!», «Остановите экоцид!» и др.