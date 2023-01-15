Российских военных соблазняют миллионами
Российская компания «ФОРЭС», специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, пообещала многомиллионные премии за вооружение, которое Запад планирует поставить Украине.
«Российские военнослужащие, уничтожившие или захватившие немецкий боевой танк Leopard 2 или американский Abrams, получат денежное вознаграждение. Компания «ФОРЭС» выплатит 5 млн рублей в качестве поощрения за первую трофейную уничтоженную единицу. За каждый последующий, оказавшийся в зоне СВО в рамках «танковой коалиции» НАТО, выплата российским солдатам и офицерам составит 500 тысяч рублей», - сообщается на сайте компании.
Также отмечается, что в случае поставки Украине ударной фронтовой авиации российские военнослужащие получат 15 миллионов рублей за первый уничтоженный боевой самолет F-15 или F-16.
В свою очередь, российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что некие российские бизнесмены также пообещали вознаградить военных за подбитые американские танки. «Уважаемые друзья! С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс». Гойда!» - написал Охлобыстин.