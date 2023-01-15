Российских военных соблазняют миллионами

«Российские военнослужащие, уничтожившие или захватившие немецкий боевой танк Leopard 2 или американский Abrams, получат денежное вознаграждение. Компания «ФОРЭС» выплатит 5 млн рублей в качестве поощрения за первую трофейную уничтоженную единицу. За каждый последующий, оказавшийся в зоне СВО в рамках «танковой коалиции» НАТО, выплата российским солдатам и офицерам составит 500 тысяч рублей», - сообщается на сайте компании.

Также отмечается, что в случае поставки Украине ударной фронтовой авиации российские военнослужащие получат 15 миллионов рублей за первый уничтоженный боевой самолет F-15 или F-16.

В свою очередь, российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что некие российские бизнесмены также пообещали вознаградить военных за подбитые американские танки. «Уважаемые друзья! С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс». Гойда!» - написал Охлобыстин.