В США заявили о возможности освобождения Крыма
В ближайшие несколько месяцев Украина может создать условия для возможного освобождения Крымского полуострова.
Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью Business Insider.
«Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом», - сказал он.
Американский генерал также считает, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока РФ контролирует Крым. Кроме того, без оккупации Крыма Киев не сможет восстановить свою экономику, уверен Ходжес.
По мнению генерала, предоставленные Украине танки являются только частью тех средств, которые нужны Вооруженным силам для полного освобождения своих территорий. Для выхода на свои границы Украине также понадобятся высокоточные ракеты большой дальности по типу ATACMS.
Ходжес заявил, что нежелание американского правительства снабжать украинскую армию оружием с большим радиусом действия делает из Крыма «убежище» для ВС РФ.
12 декабря Ходжес заявлял, что Вооруженные силы Украины смогут освободить Крымский полуостров уже летом 2023 года. Генерал считает, что в августе Крым будет под контролем Украины.
По его мнению, последний пакет военной помощи Украине от США может существенно усложнить жизнь россиянам в Крыму.