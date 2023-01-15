В США заявили о возможности освобождения Крыма

В ближайшие несколько месяцев Украина может создать условия для возможного освобождения Крымского полуострова.

Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью Business Insider.

«Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом», - сказал он.

Американский генерал также считает, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока РФ контролирует Крым. Кроме того, без оккупации Крыма Киев не сможет восстановить свою экономику, уверен Ходжес.