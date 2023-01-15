Британский министр раскрыл детали разговора с Шойгу и Герасимовым

За несколько дней до вторжения России в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия «больше никогда не будет унижена». Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two.

По словам британского министра, 11 февраля 2022 года он прибыл в Москву, чтобы встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Во время встречи российские военные чиновники заявляли, что не собираются начинать полномасштабное вторжение в соседнее государство. Министр знал, что Москва лжет. Уоллес описал поведение представителей Минобороны РФ как «демонстрацию запугивания или силы».

«То есть я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я буду продолжать лгать тебе». Я думаю, всем своим видом каждый из них хотел сказать: «Я могущественный», - отметил Уоллес, добавив, что «довольно пугающая, но прямая ложь» подтвердила его уверенность, что Россия непременно вторгнется в Украину.

Уоллесу особо запомнились слова Герасимова по окончании встречи: «Мы никогда больше не будем унижены».