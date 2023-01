Британский министр раскрыл детали разговора с Шойгу и Герасимовым

За несколько дней до вторжения России в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия «больше никогда не будет унижена». Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two.