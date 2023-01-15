Когда Киев получит танки Abrams?

США передадут Киеву танки Abrams в конце 2023 года или начале 2024 года.

Об этом написала газета The Washington Post.

Издание поясняет, что 31 танк, о поставках которых в Украину ранее объявил президент США Джо Байден, не может быть направлен из запасов США, а будет построен по специальному заказу.

По словам представителя Пентагона, с которым поговорила газета, эти танки в стандартной комплектации, применяемой американскими военными, оборудованы засекреченными элементами брони, включающими обедненный уран. Из опасений, что эти технологии могут в конечном счете попасть в руки Москвы, Вашингтон до последнего сопротивлялся идее отправить Abrams Киеву.