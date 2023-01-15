Китайский ядерный институт закупал чипы из США в обход санкций

Чипы были приобретены у ресейлеров в Китае. Некоторые были закуплены в качестве компонентов для вычислительных систем, другие купила лаборатория института, которая занимается вычислительной гидродинамикой (эта научная область занимается среди прочего моделированием ядерных взрывов).

Газета изучила документы Китайской академии инженерной физики - единственной в стране организации, отвечающей за разработку и производство ядерного оружия. Учреждение с 1997 года находится в черном списке США. При этом, следует из документов, оно с 2020 года приобретало полупроводники, произведенные американскими компаниями, такими как Intel Corp. и Nvidia Corp.

В течение последних 2 лет ведущий китайский институт, проводящий исследования в сфере ядерного оружия, активно закупал компьютерные чипы из США в обход многолетних экспортных ограничений, сообщает The Wall Street Journal.

WSJ проанализировала научные работы, которые за последнее десятилетие опубликовал институт. По крайней мере 34 статьи касались исследований, проведенных с использованием американских чипов. Опрошенные изданием эксперты-ядерщики полагают, что выводы в семи работах могут быть полезны для поддержания ядерного арсенала. По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, по состоянию на конец 2021 года ядерный арсенал Китая насчитывал примерно 350 боеголовок (у России и у США - более 5 тыс.).

В Китайской академии инженерной физики не ответили на запрос газеты. В Nvidia заявили, что институт КНР в своих исследованиях применяет графические чипы общего назначения, используемые в потребительских товарах, таких как персональные компьютеры. В Intel сообщили, что соблюдают экспортные ограничения и другие санкции.

В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. В их числе американские Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation.