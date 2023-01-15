Правоохранительные органы в городе Хой (город в Иране, в провинции Западный Азербайджан) использовали водометы против пострадавших от произошедшего 28 января разрушительного землетрясения местных жителей. Информацию распространили иранские телеграм-каналы.

Силы безопасности города использовали водометы, чтобы разогнать оставшихся без крыши над головой и стоявших в очереди за палаткой жителей.

Согласно сообщениям, многие дома в селах провинции повреждены, наблюдаются частые перебои с подачей электроэнергии, люди оказались на улице. Оставшимся без домов гражданам не дают палатки и обогреватели, из-за чего возмущенные люди собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Вместо помощи силы безопасности использовали против них водометы.