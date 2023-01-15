Донмез: Черноморский газ покроет потребности Турции на 30 лет
Разведанные Турцией запасы газа в Черном море могут покрыть потребности страны на ближайшие 30 лет.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления в Стамбуле на форуме «Век Турции в энергетике», сообщает телеканал TVnet.
«Нынешние запасы газа в Черном море покрывают наши потребности на 30 ближайших лет. С новыми разведанными месторождениями этот срок еще больше увеличится. Первая фаза добычи черноморского газа, надеемся, начнется в марте», - сказал министр.