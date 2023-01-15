В Ираке беспилотник упал на крышу дома

Об этом сообщил портал Shafaq news со ссылкой на источник в местных силах безопасности.

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на крышу жилого дома в провинции Киркук на северо-востоке Ирака.

По его данным, инцидент произошел рано утром в понедельник. Жертв в результате крушения беспилотника нет.

Согласно первоначальным данным, он мог принадлежать ВС Франции. Другие подробности случившегося не приводятся.

По версии иракского телеканала Rudaw, причиной крушения БПЛА стала техническая неисправность.