Представители Красного Креста посетили армянских пленных в Азербайджане
Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянских пленных в Азербайджане, сообщила руководитель коммуникационных программ офиса МККК в Армении Зара Аматуни.
«Им была предоставлена возможность связаться со своими родственниками, осуществлен обмен письмами и видеообращениями, предоставлена возможность позвонить», - сказала Аматуни.
Предыдущий визит представителей МККК в том же формате состоялся в начале января.
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