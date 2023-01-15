Переговоры Ильхама Алиева и президента Венгрии добавлено фото; обновлено

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.

* * * 15:08

В Будапеште состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Венгрии Каталин Новак, сообщает официальный сайт главы государства.

* * * 13:21

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата на площади Героев в Будапеште.

В честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата.

*** 12:30

На площади Лайоша Кошута в Будапеште состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Венгрии.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Венгрии, в честь Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Венгрии Каталин Новак встретила президента Азербайджана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Алиеву.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Венгрии. Президенты обошли строй почетного караула.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Каталин Новак, а представители государства и правительства Венгрии - президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Почетный караул прошел перед главами государств.