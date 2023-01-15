Террорист-смертник подорвал себя в мечети в Пакистане: десятки погибших обновлено; фото; видео
Число погибших в результате взрыва в Пешаваре выросло до 28, пострадавших – 150.
Об этом сообщают пакистанские телеканалы.
*** 13:43
По меньшей мере 90 человек пострадали в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар недалеко от афганской границы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной больницы Мохаммада Асима.
По его словам, в больницу Lady Reading поступили 90 человек с ранениями, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Также сообщается о не менее 17 погибших.
Телеканал Geo-TV сообщал о не менее 50 пострадавших. По его информации, мечеть расположена рядом с местным полицейским участком.
Взрыв произошел во время полуденной молитвы, когда террорист-смертник подорвал себя, сообщили в службе безопасности.