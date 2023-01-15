Турция откажется от импорта газа

«Мы уже готовим планы на ближайшие годы. Наша цель к 2030 году - ликвидировать зависимость Турции от импорта природного газа. В числовом выражении дефицит импорта в сфере энергоносителей в Турции составил примерно $90-100 млрд в 2022 году. Импорт энергоносителей является основной проблемой дефицита платежного баланса Турции. Ежемесячно это $8-9 млрд», - цитирует Бильгина телеканал A Haber.

Генеральный директор нефтяной компании TPAO Мелих Хан Бильгин заявил о планах Турции полностью отказаться от импорта природного газа к 2030 году.

Глава TPAO указал, что с началом добычи газа в Черном море Турция сможет на первом этапе покрыть около 10% внутреннего потребления.

«Это длительный процесс. Разработка запасов продлится 30-40 лет. На первом этапе мы будем производить 10 млн кубометров газа в сутки. То есть поначалу покроем 10% потребления. То есть вместо месячных расходов в размере $9 млрд мы будем тратить по 8 млрд в месяц на импорт газа», - сообщил он.

Бильгин также указал, что «на данный момент нет никого, кто лучше Турции знал бы геологию Черного моря и кто может бурить там экономичнее, быстрее и точнее, чем республика».

Кроме того, он указал, у Турции «нет партнерских отношений с какой-либо стороной в разработке месторождений в Черном море».

«Эти месторождения наши на 250 км от берега. Все ресурсы здесь, включая рыбные, морские и нефтяные, принадлежат Турции. Так что у нас нет политических или операционных рисков», - отметил глава компании.