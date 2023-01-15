Кремль о ходе войны на фоне поставок оружия Киеву

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать предложение бывшего посла Украины в Германии, а ныне замглавы МИД страны Андрея Мельника о том, что Берлин может передать Киеву одну из лучших в мире немецких подлодок.

«Украина требует все новые и новые вооружения, Запад поощряет эти требования, подтверждает готовность этими вооружениями обеспечить. Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт», - сказал представитель Кремля.

«Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит, «специальная военная операция» будет продолжаться», - подчеркнул Песков.