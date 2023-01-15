Politico: Оппортунисту Варданяну не нужен мир в Карабахе

Мирное армянское население, проживающее в Карабах е, должно осознавать, что засланному в регион Рубену Варданяну мир на этой земле не нужен, пишет издание Politico.

«Но оказавшись здесь, российский миллиардер-олигарх, впоследствии отказавшийся от российского гражданства, будучи оппортунистом по натуре увидел возможность получить прибыль: два бездействовавших золотоносных рудника вновь открылись всего через несколько недель после его приезда.

Действительно, время прибытия Варданяна было необычным. Он приехал как раз в тот момент, когда сепаратисты Карабаха сигналили, что готовы признать свое будущее в качестве защищенного меньшинства внутри Азербайджана. Но теперь с Варданяном в качестве лидера их позиция стала обструкционистской - олигарх и правительство в Ереване публично противостоят друг другу», - отмечается в публикации.

Как пишет издание, есть опасения, что Варданян будет настраивать общественное мнение армянской общины Карабаха против заключения мира, что было бы катастрофично для интересов как Баку, так и Еревана.

«Тем не менее в начале протестов на Лачинской дороге со стороны азербайджанских активистов против загрязнения окружающей среды и варварской эксплуатации азербайджанских месторождений в Карабахе Варданян обратился к средствам массовой информации, при этом с удовольствием подчеркивая свое лидерство. По мере затягивания ситуации он все чаще вынужден защищать цель и мотивы своего пребывания в Карабахе в столь критическое время, а также неспособность российских миротворцев контролировать ситуацию.

Все это увеличивает риск свободного перемещения через законные границы Азербайджана мин, оружия и контрактников и создает базу для нового вооруженного конфликта», - пишет Politico.