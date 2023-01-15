Гиркин раскрыл неудачи россиян в Донбассе

"Наступление в Марьинке на данный момент прекращено. Несмотря на все громкие заявления о том, что "вот-вот", полностью освободить поселок до конца января так и не удалось", - пишет он.

Наступление российской армии южнее Авдеевки также не принесло успеха ВС РФ: они завязли из-за больших потерь в штурмовых частях пехоты и нехватки снарядов. У россиян наблюдается низкая укомплектованность и слабая подготовка.

Под Угледаром для РФ сложилась тяжелая обстановка. По данным Гиркина, заявления о прорыве в Угледаре "ожидаемо оказались ложью". "Давно превращен в единую крепость поселок, представляющий собой компактный микрорайон высотных домов среди сплошных ровных полей, - взять "наскоком" не удалось. Теперь войска, которые пытаются его штурмовать, находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с частями ВСУ, которые обороняются, которые скрыты в бетонных подвалах и имеют возможность корректировки артиллерийского огня на значительное расстояние даже без применения технических средств", - заявил Гиркин.

Он отметил, что попытка лобового наступления на украинские позиции стала причиной тяжелых потерь у россиян и не принесла ожидаемого результата.