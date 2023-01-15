МИД о состоянии пострадавших при нападении на посольство Азербайджана
Оба сотрудника, получившие ранения во время вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, находятся под наблюдением врачей, сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, их состояние удовлетворительное.
Отметим, 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате теракта погиб старший лейтенант Орхан Аскеров, организовавший охрану посольства, двое сотрудников Службы безопасности получили ранения. Вчера тело Орхана Аскерова было доставлено из Ирана в Азербайджан на самолете, также были эвакуированы раненые в результате инцидента, сотрудники посольства, члены их семей.