Экс-госсекретарь США о решении конфликта в Украине

Об этом заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с американским журналистом Дэйвом Рубином.

Для решения конфликта в Украине необходимо найти условия, которые в долгосрочной перспективе будут соответствовать интересам обеих сторон – и Москвы, и Киева.

«Необходимо найти решение, которое будет обладать двумя особенностями. Во-первых, оно должно устраивать и российский, и украинский народ, нужно прийти к тому, что будет вполне устраивать всех, и понимать, что никому не удастся настоять на всех своих условиях. Во-вторых, оно должно быть долгосрочным», - сказал он.

При этом Помпео добавил, что считает необходимым предоставить Киеву «инструменты, которые им требуются».

Он также отметил, что все конфликты всегда заканчиваются компромиссом и что, по его убеждению, этот закончится тем же.

«Чем раньше это произойдет, тем лучше», - сказал Помпео.