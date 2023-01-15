В Греции разбился военный истребитель
Истребитель Военно-воздушных сил Греции F-4 потерпел крушение у Андравиды в западной Греции, сообщают местные СМИ.
По первоначальной информации, двум пилотам удалось активировать систему автоматического покидания самолета.
Инцидент произошел с двухместным истребителем F-4, который разбился утром в морской акватории в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравиды. Самолеты 338-й эскадрильи 117-го истребительного авиаполка выполняли учебно-тренировочный полет.
Информацию подтвердили в Генштабе ВВС.