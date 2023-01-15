Кремль изучает информацию об атаке на военный завод в Иране
Российские компетентные службы изучают информацию об атаке на военный завод в иранском Исхафане.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, наши компетентные службы анализируют сейчас информацию, чтобы получить более-менее полную картину произошедшего, - сказал он. - Но в любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства».
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