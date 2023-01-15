Эрдоган: Турция не получила от США ни истребителей, ни денег

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них, передает агентство Anadolu.

«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены», - сказал глава государства.

Он также указал, что Турция «всегда держит свое слово и ожидает этого от своих партнеров».