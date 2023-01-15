В Британии призвали к прямому столкновению с Россией

Великобритания, уже вовлеченная в конфликт в Украине, должна столкнуться с Россией «лицом к лицу», заявил глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд в эфире SkyNews.

«Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу», — подчеркнул парламентарий.

Эллвуд также призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании, а также отменить ранее принятое правительством решение сократить британскую армию на 10 тысяч человек.

Ранее Великобритания начала подготовку танкистов Вооруженных сил Украины для освоения танков Challenger 2.