«Трус найдет кару»: Кадыров о сжегшем Коран датском радикале

Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь.

Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, комментируя так называемые акции по сжиганию Корана лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмуса Палудана.

«Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним. Посмотрите, вот они какие ценности западного мира, когда трус сжигает священную Книгу в окружении полицейских, боясь за свою жалкую душонку», - написал Кадыров.

«Ни смелости, ни гордости, ни чести, ни уважения. Все самые омерзительные качества человека можно увидеть в одном обличии этого провокатора, который якобы сжег Коран из-за меня. Нет, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман», - считает Кадыров.