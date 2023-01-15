Северная Корея заинтересована в продаже оружия России

«Потребности РФ в оружии, чтобы продолжать полномасштабную войну в Украине, могут стать спасением для КНДР. Закрытие границ во время пандемии подтолкнуло и без того анемичную экономику Северной Кореи к одному из самых больших спадов за последние десятилетия», - указывает агентство.

Как пишет Bloomberg, в этом случае Северная Корея может получить «жизненно важную прибыль».

Как отметила младший политолог Rand Corp в Вашингтоне Наоко Аоки, у Северной Кореи есть как экономические, так и политические стимулы для поставок оружия в Россию, и они могут быть взаимосвязаны.

По ее словам, потребность Северной Кореи в твердой валюте является наиболее очевидной экономической причиной, но Пхеньян может получить компенсацию другими способами, включая поставки топлива.

Bloomberg пишет, что у Северной Кореи избыток оружия, особенно много артиллерии XX века, которая сейчас переживает своего рода «возрождение» на украинском фронте. Также у КНДР большое количество боеприпасов к такой артиллерии.

По мнению эксперта по вооружениям Джуста Олиманса, скорее всего, Кремль затребует 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды. Цена на 122-мм снаряды несколько лет назад составляла около $6 тыс.