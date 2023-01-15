Посольство Казахстана в Москве соболезнует Азербайджану

Посольство Казахстана в России направило дипломатическому представительству Азербайджана в Москве ноту в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Москве.

В ноте отмечается, что посольство Казахстана в России выражает свои глубокие соболезнования семье и близким погибшего в результате вооруженного нападения Орхана Аскерова и желает скорейшего выздоровления раненым Васифу Тагиеву и Махиру Иманову.

Кроме того, подчеркивается, что любое вооруженное нападение на мирных людей, в том числе лиц, находящихся на дипломатической службе за рубежом, противоречит принципам международного права и нормам человеческой морали.