Один из крупнейших банков США уходит из России

Один из крупнейших в мире инвестбанков — американский Goldman Sachs начал распродавать свои активы в России, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке инвестиций.

По их словам, активы Goldman Sachs покупают топ-менеджеры российской «дочки» американского банка. Часть активов Goldman Sachs выкупили еще в прошлом году управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер, говорят собеседники издания.

Летом президент РФ Владимир Путин запретили иностранным банкам продавать доли в своих дочерних компаниях без специального разрешения. А 26 октября власти опубликовали список банков, которые попали под этот запрет. В нем есть и «дочка» Goldman Sachs — «Голдман Сакс Банк». Однако запрет не распространяется на продажу активов, поэтому фактически банк запрет не нарушил.

Ранее свои активы в России также продал другой американский банк — Citi. Его дочка Ситибанк продала свой розничный портфель кредитов банку «Уралсиб».