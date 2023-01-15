Данные расследования об атаке на военный завод в Иране
Предварительные данные расследования указывают на причастность Израиля к удару беспилотников по военному заводу в иранском Исфахане.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», - заявил он.
Чиновник также подтвердил, что атаковавшие военный объект беспилотники, вероятно, были запущены с территории Ирана.
Ранее к такому выводу пришел телеканал Al Arabiya.