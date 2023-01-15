Военная техника армии Азербайджана продемонстрирована в Турции ФОТО
Оружие и военная техника армии Азербайджана были представлены в рамках «Зимних учений – 2023», проходящих в турецком Карсе, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В ходе учений были проведены тренировочные поисково-спасательные работы, координация в совместных операциях, проверка боеспособности подразделений, маневренности и другие мероприятия.
В учениях участвуют 1 758 военнослужащих из 17 стран, а также используется 651 единица транспорта и 865 единиц оружия 28 различных видов. Учения проходят при температуре воздуха -17 градусов.