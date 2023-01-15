Глава Хорватии: Косово было украдено у Сербии
Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с громким заявлением по Косово.
Он обвинил международное сообщество в том, что оно искусственно отняло законные территории Сербии.
«Вы еще не поняли, что Сербия и Россия - не одно и то же? Это, к сожалению, болезненный факт. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Забрали из Сербии. Кто это сделал, кроме нас? Это не аннексия, это экспроприация», – заявил Миланович.
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