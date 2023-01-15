Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 16:35

Когда Россия в конце прошлого года выдвинула идею создания трехстороннего газового союза с Казахстаном и Узбекистаном, она встретила резкое неприятие в Астане и Ташкенте. Эта идея некоторыми критиками рассматривалась как попытка главного внешнего игрока в Центральной Азии сохранить и расширить свое политическое и экономическое влияние. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко тогда предупредил, что Казахстан «не позволит использовать свою территорию для обхода санкций» и будет иметь это в виду, «когда дело доходит до оценки любых потенциальных новых инициатив».

Не менее жестко высказался тогда же министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов: «Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи… Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ». В итоге на сегодняшний день российский «Газпром» подписал дорожные карты о сотрудничестве в газовой сфере и с Казахстаном, и с Узбекистаном. Об их конкретном содержании мало что известно. Однако фактом является то, что и Ташкент, и Астана начнут импортировать газ из России. Означает ли это, что Москве удалось «продавить» своих центральноазиатских партнеров и получить от них все, чего она хотела? Да ни в коем случае. Казахстану и Узбекистану удалось отстоять свои национальные интересы и существенно урезать требования Москвы.

В условиях аномально холодной зимы Ташкент и Астана столкнулись с дефицитом газа. Столь острым, что им пришлось даже сокращать экспорт его в КНР, перенаправляя объемы на внутреннее потребление. Решив, что момент благоприятный – нет большей радости, когда у соседа в чем-то дефицит – Москва предложила своим центральноазиатским партнерам следующую схему: во-первых, передать по рыночной стоимости газотранспортные системы Казахстана и Узбекистана России. Во-вторых, Москва потребовала уступить ей права по экспорту газа в Китай, вписав «Газпром» второй стороной в соответствующие китайско-казахстанские и китайско-узбекские документы. А взамен на эти условия к Астане и Ташкенту должно было «прийти счастье в виде потоков российского газа по трубопроводу «Средняя Азия - Центр». Но как казахстанская, так и узбекская стороны от такого «подарка» категорически отказались, назвав данные условия полностью неприемлемыми. О «надежности» «Газпрома» и симбиозе его действий с политикой Кремля в мире не знает только либо ленивый, либо крайне наивный человек. И отдавать пусть и по рыночной стоимости ему собственные газотранспортные сети – это закладывать под национальные интересы Астаны и Ташкента мины огромной разрушительной силы. А уж пускать его в контракты с третьими странами вполне равносильно запуску козла в огород - качественный и масштабный ущерб обеспечен. Особенно с учетом регулярно звучащих от московских Z-патриотов намеков на то, что тот же Казахстан ведет себя «недружественно». И неплохо бы и его как-то «денацифицировать».