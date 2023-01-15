Встреча Алиева и Орбана в Будапеште фото; обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили в Будапеште с заявлениями для прессы, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

*** 16:45

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

*** 16:39

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в узком составе.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.