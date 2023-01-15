Находящаяся с рабочим визитом в Алжире для участия в 17-й конференции Парламентского союза Организации Исламского Сотрудничества (ПС ОИС) спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Малайзии Джохари Абдулом.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой парламента, на встрече Гафарова отметила, что ПС ОИС предоставляет прекрасную возможность для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Она высоко оценила развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Малайзией, отметив особую роль в прогрессе взаимоотношений деятельности групп межпарламентской дружбы.

В ходе встречи спикер обстоятельно информировала Джохари Абдула об успешном развитии Азербайджана и проводимой широкой работе по восстановлению освобожденных в ходе 44-дневной войны азербайджанских территорий.

Кроме того, Гафарова также рассказала и о совершенном 27-го января теракте против посольства Азербайджана в Иране, заявив, что Баку требует объективного и всестороннего расследования.

В свою очередь, председатель парламента Малайзии Джохари Абдул выразил удовлетворение сотрудничеством между нашими государствами и парламентами, отметив заинтересованность малайзийской стороны в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В ходе визита спикер азербайджанского парламента также встретилась с руководителем Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагимом Бугали и главой Меджлиса аш-Шура Султаната Оман шейхом Халидом бин Хилалом Аль Мавали.